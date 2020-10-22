ВАКС дослідив 5 томів доказів у справі екснардепа Левуса

“Зокрема на засіданні досліджено договір про придбання у спільну власність квартири у Києві, рішення комітету Верховної Ради України та апарату Верховної Ради України, що стосувались здійснення виплат — компенсацій за винайм житла депутатам, в тому числі і обвинуваченому. Також суд дослідив висновок експерта, який підтвердив нарахування та виплати грошової компенсації. Загалом, за результатами розгляду досліджено 5 із 7 томів матеріалів письмових доказів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання — о 13:00 6 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, в рамках досудового розслідування встановлено, що незважаючи на наявність у власності квартири у столиці, народний депутат незаконно отримав з державного бюджету в якості компенсації 543,9 тис. гривень. Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2018 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата VIII скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло.