ВАКС призначив справу екснардепа Левуса до розгляду по суті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата VIII скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"За результатами підготовчого судового засідання колегія суддів ВАКС призначила судове засідання для розгляду по суті. Наступне судове засідання відбудеться 9 вересня 2020 року о 17:00", - йдеться в повідомленні.
Так, за версією сторони обвинувачення екснардеп незаконно отримав з державного бюджету майже 544 тисячі гривень в якості компенсації за винайм номеру в готелі "Київ", попри наявність у нього квартири в столиці.
Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо незаконної компенсації у 543 тис. грн за оренду житла народному депутату VIII скликання Андрію Левусу завершено.