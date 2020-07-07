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ВАКС призначив справу екснардепа Левуса до розгляду по суті

ВАКС призначив справу екснардепа Левуса до розгляду по суті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата VIII скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами підготовчого судового засідання колегія суддів ВАКС призначила судове засідання для розгляду по суті. Наступне судове засідання відбудеться 9 вересня 2020 року о 17:00", - йдеться в повідомленні.

Так, за версією сторони обвинувачення екснардеп незаконно отримав з державного бюджету майже 544 тисячі гривень в якості компенсації за винайм номеру в готелі "Київ", попри наявність у нього квартири в столиці.

Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо незаконної компенсації у 543 тис. грн за оренду житла народному депутату VIII скликання Андрію Левусу завершено.

Українські Національні Новини

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