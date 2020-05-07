Незаконна компенсація за житло: завершено слідство щодо екснардепа Левуса
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Досудове розслідування у справі щодо незаконної компенсації у 543 тис. грн за оренду житла народному депутату VIII скликання Андрію Левусу завершено. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.
“Розслідування фактів безпідставного отримання з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла народним депутатом України VIII скликання завершено. 6 травня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, — повідомили у бюро.
Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України (“Зловживання владою або службовим становищем”).
За даними слідства, екснардеп отримав неправомірну вигоду у вигляді права користування готельним номером в ДП “Готельний комплекс “Київ”, на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, з грудня 2014 по грудень 2017 року витрачено 543,9 тис. грн.
У бюро зазначили, що у грудні 2019 - березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів України VIII скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн.
Нагадаємо, у березні двом колишнім народним депутатам повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за житло. Кожен отримав понад 500 тис. грн. Тоді ж суд визначив розмір застави екснардепу Левусу.