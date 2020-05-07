Незаконная компенсация за жилье: завершено следствие по экс-нардепу Левусу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Досудебное расследование по делу о незаконной компенсации в 543 тыс. грн за аренду жилья народному депутату VIII созыва Андрею Левусу завершено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"Расследование фактов необоснованного получения из государственного бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья народным депутатом Украины VIII созыва завершено. 6 мая 2020 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - сообщили в бюро.
Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
По данным следствия, экс-нардеп получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 года по декабрь 2017-го потрачено 543,9 тыс. грн.
В бюро отметили, что в декабре 2019 года - марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более чем 2,6 млн грн.
Напомним, в марте двум бывшим народным депутатам сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье. Каждый получил более 500 тыс. грн. Тогда же суд определил размер залога экс-нардепу Левусу.