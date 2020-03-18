Незаконна компенсація за житло: суд визначив розмір застави екснардепу Левусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 500 тис. грн для колишнього народного депутата України 8 скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 18 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав колишньому народному депутату України 8 скликання запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 546 520 гривень", - йдеться в повідомленні.
Також на ексдепутата покладено низку обов’язків: повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон.
"Термін дії обов’язків — до 12 травня 2020 року", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, двом колишнім народним депутатам України повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за житло.