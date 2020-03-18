Незаконна компенсація за житло: суд визначив розмір застави екснардепу Левусу

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 500 тис. грн для колишнього народного депутата України 8 скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.