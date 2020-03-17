Незаконні компенсації за житло: ще двом екснардепам повідомлено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Двом колишнім народним депутатам України повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за житло. Кожен отримав понад 500 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу САП.
“Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання, який незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі "Київ“ у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла”, — йдеться в повідомленні.
Проте з’ясувалося, що народний обранець має у спільній власності квартиру у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав як компенсацію 543,9 тис. гривень.
“Крім того, прокурорами і детективами повідомлено про підозру й іншому депутату, який отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів — у розмірі майже 543 тис. гривень, які перераховували на його картковий рахунок упродовж лютого 2016 — листопада 2018 року”, — зазначається в повідомленні.
Також, наразі колишнім нардепам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).
Нагадаємо, завершено розслідування щодо незаконного отримання компенсації за житло народним депутатом Верховної Ради VIII скликання з фракції “Опозиційний блок” Дмитром Колєсніковим.
Як повідомлялося, Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.
Також, ВАКС визначив розмір застави екснардепу Колєснікову.