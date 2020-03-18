Незаконная компенсация за жилье: суд определил размер залога экс-нардепу Левусу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 500 тыс. грн для бывшего народного депутата Украины 8 созыва Андрея Левуса, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 18 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал бывшему народному депутату Украины 8 созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 520 гривен", - говорится в сообщении.
Также на экс-депутата возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу.
"Срок действия обязанностей - до 12 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, двум бывшим народным депутатам Украины сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье.