Проплаченные митинги от нардепов и рейдерство: в Киевской области задержали двух псевдоактивистов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киевской области Служба безопасности Украины задержала участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах и протестных акциях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольное народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий, под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансированием осуществлял другой народный депутат от этой партии, владеющий местной охранной компанией", - говорится в сообщении.
Сообщается, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.
"Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику", - указано в сообщении.
Отмечается, что двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще троих "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.
Указано, что продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.
Напомним, Высший антикоррупционный суд исследовал 5 из 7 томов материалов письменных доказательств по делу в отношении народного депутата VIII созыва Андрея Левуса, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье.