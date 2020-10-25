В Киеве под офис Нацкорпусу бросили гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Оболонском районе столицы под офис Национального корпуса, неизвестный бросил гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил предмет, предположительно гранату, который взорвался у офисного помещения на улице Зои Гайдай. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных и розыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления.
"Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома. Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе Национального корпуса заявили, что в офисном помещении, в которое была брошена граната, расположенный их киевский центр.
"Сегодня в офис Киевской организации Национального Корпуса, который находится по адресу ул. Зои Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, ведь на данный момент в помещении не было людей. Взрывом повредило офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области Служба безопасности Украины задержала участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах и протестных акциях.