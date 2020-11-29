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Под офис "Нацкорпуса" на столичной Оболони снова бросили гранату

Под офис "Нацкорпуса" на столичной Оболони снова бросили гранату

Киев  •  УНН

 • 15422 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. У здания одной из политических партий в Оболонском районе Киева произошел взрыв, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на улице Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и дверь дома", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия.

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней", - отметил полицейский.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

При этом руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин сообщил, что взрыв произошел возле офиса этой политсилы.

Добавим, офис "Нацкорпуса" расположен на улице Зои Гайдай. Месяц назад в Киеве под офис "Нацкорпуса" также бросили гранату.

"Под офис Нацкорпуса в Киеве снова бросили боевую гранату! Это произошло ночью, около 2:00, поэтому людей, к счастью, там не было. Офис находится на 1-м этаже дома... Уверен, что причина теракта - наша борьба с пророссийскими силами. По странному "совпадению", только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать", - написал Жорин в Telegram-канале.

Также он распространил видео с камер наблюдения с места взрыва.

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