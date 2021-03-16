Під Києвом уночі стався вибух: правоохоронці кажуть, може бути жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Боярці, що під Києвом, у ніч на 16 березня стався вибух, поліція заявила, що, ймовірно, є один постраждалий, і відкрила провадження за фактом "вбивства". Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Київській області.
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"За результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна людина. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Деталі
Вибух стався сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка. У результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилась воронка.
Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.
Додамо
Нещодавно внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області загинуло двоє чоловіків, жінку госпіталізовано до лікарні.