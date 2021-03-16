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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35324 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51880 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 141305 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193816 просмотра

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Под Киевом ночью произошел взрыв: правоохранители говорят, может быть жертва

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В Боярке под Киевом в ночь на 16 марта произошел взрыв, полиция заявила, что, вероятно, есть один пострадавший, и открыла производство по факту "убийства". Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Цитата:

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Детали

Взрыв произошел сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

Добавим

Недавно в результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибли двое мужчин, женщина госпитализирована в больницу.

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