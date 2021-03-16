Под Киевом ночью произошел взрыв: правоохранители говорят, может быть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Боярке под Киевом в ночь на 16 марта произошел взрыв, полиция заявила, что, вероятно, есть один пострадавший, и открыла производство по факту "убийства". Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
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"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Детали
Взрыв произошел сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
Добавим
Недавно в результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибли двое мужчин, женщина госпитализирована в больницу.