Вибухом вбило двох людей у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області загинуло двоє чоловіків, жінку госпіталізовано до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
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"Правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою. Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири - два чоловіки 50 та 60 років, жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Вибух стався у квартирі на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ. Поліція отримала відповідне повідомлення 10 березня о 9:40.
Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація.
Доповнення
Нещодавно вибух прогримів у багатоповерхівці у Кропивницькому, були постраждалі.