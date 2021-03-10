Взрывом убило двух человек в Бердянске

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибли двое мужчин, женщина госпитализирована в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Цитата:

"Правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате происшествия на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Детали

Взрыв произошел в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров в городе Бердянск. Полиция получила соответствующее сообщение 10 марта в 9:40.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация.

Дополнение

Недавно взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком, были пострадавшие.

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