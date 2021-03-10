Взрывом убило двух человек в Бердянске
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибли двое мужчин, женщина госпитализирована в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Цитата:
"Правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате происшествия на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.
Детали
Взрыв произошел в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров в городе Бердянск. Полиция получила соответствующее сообщение 10 марта в 9:40.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация.
Дополнение
Недавно взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком, были пострадавшие.