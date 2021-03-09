Вибух прогримів у багатоповерхівці у Кропивницькому, є постраждалі

Цитата

"9 березня о 19:52 ... надійшло повідомлення про вибух невідомого походження, що стався у однокімнітній квартирі на 2-му поверсі 9-поверхівки по вул. Юрія Коваленка, 7, у м. Кропивницький", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

О 20:21 займання локалізовано на площі 30 м кв., о 20:40 пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, у результаті вибуху постраждало двоє людей, їх було госпіталізовано до лікарні, та 7 громадян було евакуйовано.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо

На Полтавщині через вибух котла в приватному будинку загинув чоловік.