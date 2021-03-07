На Полтавщині через вибух котла в приватному будинку загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У місті Миргород внаслідок вибуху в приватному будинку загинув чоловік. За попередніми даними, вибухнув твердопаливний котел. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області.
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"У Миргороді, 6 березня, близько 19-ї, в одному з приватних будинків по провулку Мінзаводському, пролунав вибух. Про це до Миргородського райвідділу поліції повідомили лікарі служби екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під час огляду місця події слідчі виявили у будинку, на підлозі, 61-річного власника помешкання без ознак життя. Тіло загиблого спрямували на судово-медичну експертизу.
За попередньою інформацією, стався вибух твердопаливного котла.
Як зазначили правоохоронці, за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини. Поліція з’ясовує причини вибуху та обставини смерті чоловіка.
Доповнення
На Миколаївщині стався вибух котла на території школи, під залізобетонною плитою опинився чоловік.