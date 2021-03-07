В Полтавской области из-за взрыва котла в частном доме погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Миргород результате взрыва в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным, взорвался твердотопливный котел. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.
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"В Миргороде, 6 марта, около 19-и, в одном из частных домов по переулку Минзаводскому, прогремел взрыв. Об этом в Миргородский райотдел полиции сообщили врачи службы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Детали
Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили в доме, на полу, 61-летнего владельца квартиры без признаков жизни. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По предварительной информации, произошел взрыв твердотопливного котла.
Как отметили правоохранители, по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека. Полиция выясняет причины взрыва и обстоятельства смерти мужчины.
Дополнение
В Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы, под железобетонной плитой оказался мужчина.