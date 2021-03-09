Взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"9 марта в 19:52 ... поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, что произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко, 7, в г. Кропивницкий", - говорится в сообщении.
Детали
На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.
В 20:21 возгорание локализовано на площади 30 м кв., в 20:40 пожар ликвидирован.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу, и 7 граждан были эвакуированы.
На месте происшествия работают спасатели.
Напомним
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