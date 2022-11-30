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Окупанти вивезли понад 2 тис. українських ув'язнених до рф: деталі

Окупанти вивезли понад 2 тис. українських ув'язнених до рф: деталі

Київ • УНН

 • 935988 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські військовослужбовці під час відступу з Херсонської області вивезли до рф близько 2500 ув'язнених з місцевих колоній та СІЗО. Решту ув'язнених окупанти випустили, у тому числі засуджених за вбивства та зґвалтування. Про це повідомляє "Сирена", а також проєкти "Русь Сидящая" та Gulagu.net, інформує УНН.

Деталі

Згідно з цими даними, ув'язнених з України розмістили в 10 колоніях на території рф.

Цитата

"Спочатку з'являлася інформація, що вони потрапили до колонії краснодарського краю та волгоградської області. Згодом стало відомо про появу ув'язнених з України у володимирській області. Декільком жінкам повідомили, що їх близьких могли відвезти за урал, - дана інформація поки що не підтверджена. Також правозахисники отримали вже кілька повідомлень про те, що за місяць українців почнуть розподіляти іншими колоніями - можливо, щоб не тримати їх разом, або залежно від тяжкості статей", - ідеться у повідомленні.

За даними засновниці організації "Руся Сидящая" Ольги Романової, чоловіків, які потрапили до ІЧ-19 волгоградської області, сильно побили та замкнули у порожніх бараках.

Також цю інформацію підтвердили і в Gulagu.net. Так, в ІЧ-14 краснодара 253 новоприбулих сильно побили - у цьому брав участь і начальник колонії. Пізніше джерела передали правозахисникам, що до колонії з українцями звертаються більш-менш нормально, але тримають окремо від росіян.

"За час окупації до цілої низки засуджених застосовувалися жорсткі заходи, насильство та придушення, дуже багато хто був не згодний з новим режимом. Були випадки бунтів, до них застосовувалися спецзасоби, аж до зброї, жертви. Дуже багато хто з них є живими свідками грубих порушень прав людини, низки насильницьких злочинів, свідченнями вбивств. Вони всі або свідки, або постраждалі", - розповів глава Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Також є припущення, що українських в'язнів можуть використовувати як живий щит. 

Як зазначається, в ростовській області колонії «звільняють під потреби СВО». Ув'язнених росіян відвозять, не повідомляючи рідним, і російські матері зараз також їх шукають. Керівництво колоній стверджує, що біля кордону перебувати небезпечно, але юристи не вірять у таке пояснення. На їхню думку, до цих колоній можуть звезти ув'язнених, вивезених з України. 

"Якщо їх туди на відбування переводитимуть, то чи нема диявольського плану використовувати їх як живий щит", - наголошують в "Русі Сидящей". 

Більше того, додають, що українців можуть почати набирати до пвк "вагнера". 

"Вербувальники з пвк з'являться там напевно, оскільки хода по колоніях уже безперервно йде, якщо вони вже в калінінграді це роблять. А якщо хтось погодиться йти до пвк, думаючи, що зможе втекти в Україні, - у нас великі побоювання", - кажуть в організації.

Доповнення

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що у росії відмовляються підтримувати контакт з американською стороною щодо обміну ув’язненими.

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