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Оккупанты вывезли более 2 тыс. украинских заключенных в рф: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские военнослужащие во время отступления из Херсонской области вывезли в рф около 2500 заключенных из местных колоний и СИЗО. Остальных заключенных оккупанты выпустили, в том числе осужденных за убийства и изнасилования. Об этом сообщает  "Сирена", а также проекты "Русь Сидящая" и Gulagu.net, информирует УНН.

Детали 

Согласно этим данным, заключенных из Украины разместили в 10 колониях на территории россии.

Цитата

«Первоначально появлялась информация, что они попали в колонию краснодарского края и волгоградской области. Впоследствии стало известно о появлении заключенных из Украины во владимирской области. Нескольким женщинам сообщили, что их близких могли увезти за урал, - данная информация пока не подтверждена. Также правозащитники получили уже несколько сообщений о том, что через месяц украинцев начнут распределять другими колониями - возможно, чтобы не держать их вместе или в зависимости от тяжести статей», - говорится в сообщении.

По данным основательницы организации "Русь Сидящая" Ольги Романовой, мужчин, попавших в ИК-19 волгоградской области, сильно избили и заперли в пустых бараках.

Также эту информацию подтвердили и в Gulagu.net. Так, в ИК-14 краснодара 253 новоприбывших сильно избили – в этом участвовал и начальник колонии. Позже источники передали правозащитникам, что в колонию с украинцами обращаются более или менее нормально, но держат отдельно от россиян.

"За время оккупации к целому ряду осужденных применялись жесткие меры, насилие и подавление, очень многие были не согласны с новым режимом. Были случаи бунтов, к ним применялись спецсредства, вплоть до оружия, жертвы. Очень многие из них живые свидетели грубых нарушений прав человека, ряда насильственных преступлений, свидетельствами убийств. Они все либо свидетели, либо пострадавшие", – рассказал глава Gulagu.net Владимир Осечкин.

Также есть предположение, что украинских заключенных могут использовать как "живой щит".

Как отмечается, в ростовской области колонии "освобождают под нужды СВО". Заключенных россиян увозят, не сообщая родным, и российские  матери сейчас тоже их ищут. Руководство колоний утверждает, что у границы находиться опасно, но юристы не верят в такое объяснение. По их мнению, в эти колонии могут свезти заключенных, вывезенных из Украины. 

"Если их туда на отбывание будут переводить, то нет ли дьявольского плана использовать их как живой щит", - подчеркивают в "Руси Сидящей". 

Более того, добавляют, что украинцев могут набирать в пвк "вагнер". 

"Вербовщики из пвк появятся там наверняка, поскольку чес по колониям уже непрерывно идет, если они уже в калининграде это делают. А если кто-то согласится идти в пвк, думая, что сможет убежать в Украине, - у нас большие опасения", - говорят в организации.

Дополнение

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в россии отказываются поддерживать контакт с американской стороной по обмену увязанными.

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