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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Білому домі заявили, що Росія відмовляється від серйозних обговорень щодо обміну ув’язненими

У Білому домі заявили, що Росія відмовляється від серйозних обговорень щодо обміну ув’язненими

Київ • УНН

 • 394600 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що у Росії відмовляються підтримувати контакт з американською стороною щодо обміну ув’язненими.

Про це пише УНН з посиланням на брифінг Білого дому.

Деталі

Як зазначила речниця, США зробили Росії «суттєва пропозиція» щодо обміну ув'язненими і намагається підтримувати зв'язок щодо ув'язнених, аби їх повернути.

Цитата

"Ми зробили пропозицію (російській стороні щодо американських ув'язнених — ред.) і продовжуємо підтримувати контакт у розвиток цієї пропозиції та висувати потенційні альтернативні шляхи росіянам через усі доступні канали», — сказала Жан-П'єр під час брифінгу.

"Росії послідовно не вдається вести переговори відповідним чином. Останні місяці вони не змогли серйозно вести переговори встановленим каналом або через будь-які інші канали", — додала Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо

США прагнуть повернути своїх громадян Брітні Грайнер і Пола Віллана. Грайнер загрожує дев'ять років ув'язнення в Росії після того, як її засудили за звинуваченням у торгівлі наркотиками через знайдений у неї медичний канабіс.

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