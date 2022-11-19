У Білому домі заявили, що Росія відмовляється від серйозних обговорень щодо обміну ув’язненими
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що у Росії відмовляються підтримувати контакт з американською стороною щодо обміну ув’язненими.
Про це пише УНН з посиланням на брифінг Білого дому.
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Як зазначила речниця, США зробили Росії «суттєва пропозиція» щодо обміну ув'язненими і намагається підтримувати зв'язок щодо ув'язнених, аби їх повернути.
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"Ми зробили пропозицію (російській стороні щодо американських ув'язнених — ред.) і продовжуємо підтримувати контакт у розвиток цієї пропозиції та висувати потенційні альтернативні шляхи росіянам через усі доступні канали», — сказала Жан-П'єр під час брифінгу.
"Росії послідовно не вдається вести переговори відповідним чином. Останні місяці вони не змогли серйозно вести переговори встановленим каналом або через будь-які інші канали", — додала Карін Жан-П'єр.
Нагадаємо
США прагнуть повернути своїх громадян Брітні Грайнер і Пола Віллана. Грайнер загрожує дев'ять років ув'язнення в Росії після того, як її засудили за звинуваченням у торгівлі наркотиками через знайдений у неї медичний канабіс.