В Белом доме заявили, что Россия отказывается от серьезных обсуждений по обмену заключенными
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в России отказываются поддерживать контакт с американской стороной по обмену у заключенными.
Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг Белого дома.
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Как отметила спикер, США сделали России «существенное предложение» относительно обмена заключенными и пытается поддерживать связь с заключенными, чтобы их вернуть.
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"Мы сделали предложение (российской стороне по отношению к американским заключенным — ред.) и продолжаем поддерживать контакт в развитие этого предложения и выдвигать потенциальные альтернативные пути россиянам через все доступные каналы», — сказала Жан-Пьер во время брифинга.
"России последовательно не удается вести переговоры соответствующим образом. Последние месяцы они не смогли серьезно вести переговоры по установленному каналу или через какие-либо другие каналы", — добавила Карин Жан-Пьер.
Напомним
США стремятся вернуть своих граждан Бритни Грайнер и Пола Виллана. Грайнер грозит девять лет заключения в России после того, как ее осудили по обвинению в торговле наркотиками из-за найденного у нее медицинского каннабиса.