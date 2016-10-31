Під час пожежі на Вінниччині загинуло троє людей, серед яких немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Вінниччині під час пожежі у житловому будинку загинуло двоє дорослих та 10-місячна дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
О 16:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Митків.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння ліквідовано. На місці пожежі виявили тіла трьох осіб: господаря будинку 1973 р.н., сина господаря 2016 р.н. та матері господаря 1949 р.н.
Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення при експлуатації побутових електроприладів.
Остаточна причина пожежі встановлюється.