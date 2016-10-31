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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Під час пожежі на Вінниччині загинуло троє людей, серед яких немовля

Під час пожежі на Вінниччині загинуло троє людей, серед яких немовля

Київ • УНН

 • 7819 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Вінниччині під час пожежі у житловому будинку загинуло двоє дорослих та 10-місячна дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

О 16:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Митків.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння ліквідовано. На місці пожежі виявили тіла трьох осіб: господаря будинку 1973 р.н., сина господаря 2016 р.н. та матері господаря 1949 р.н.

Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення при експлуатації побутових електроприладів.

Остаточна причина пожежі встановлюється.

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