Во время пожара в Винницкой области погибли три человека, среди которых ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Винницкой области во время пожара в жилом доме погибли двое взрослых и 10-месячный ребенок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
В 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Мыткив.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание ликвидировали. На месте пожара обнаружены тела трех человек: хозяина дома 1973 г.р., сына хозяина 2016 г.р. и матери хозяина 1949 г.р.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание при эксплуатации бытовых электроприборов.
Окончательная причина пожара устанавливается.