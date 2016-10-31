Во время пожара в Винницкой области погибли три человека, среди которых ребенок

В 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Мыткив.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание ликвидировали. На месте пожара обнаружены тела трех человек: хозяина дома 1973 г.р., сына хозяина 2016 г.р. и матери хозяина 1949 г.р.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание при эксплуатации бытовых электроприборов.

Окончательная причина пожара устанавливается.