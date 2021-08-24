Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На київському Хрещатику, де сьогодні відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал. Про це журналісту УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
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“Чоловік вчинив самопідпал під час урочистостей. Наразі поліція встановлює обставини інциденту”, - заявила Зубрєва.
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У соціальних мережах розповсюдили відео, де на Хрещатику чоловік вирішив підпалити сам себе. На відео можна помітити, що люди вже облили його водою з пляшок. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.
Додамо
У Києві пройшов великий військовий парад з нагоди Дня Незалежності України.