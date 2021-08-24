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Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог: полиция устанавливает обстоятельства

Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог: полиция устанавливает обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 41547 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. На киевском Крещатике, где сегодня состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, мужчина совершил самоподжог. Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

Цитата:

"Мужчина совершил самоподжог во время торжеств. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - заявила Зубрева.

Детали

В социальных сетях распространили видео, где на Крещатике мужчина решил поджечь сам себя. На видео можно заметить, что люди уже облили его водой из бутылок. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Добавим

В Киеве прошел большой военный парад по случаю Дня Независимости Украины.

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