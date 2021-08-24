Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На киевском Крещатике, где сегодня состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, мужчина совершил самоподжог. Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
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"Мужчина совершил самоподжог во время торжеств. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - заявила Зубрева.
Детали
В социальных сетях распространили видео, где на Крещатике мужчина решил поджечь сам себя. На видео можно заметить, что люди уже облили его водой из бутылок. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
Добавим
В Киеве прошел большой военный парад по случаю Дня Независимости Украины.