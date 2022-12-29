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Під час масованої атаки рашисти випустили крилаті ракети з повітря і моря та ракети С-300 - Залужний

Під час масованої атаки рашисти випустили крилаті ракети з повітря і моря та ракети С-300 - Залужний

Київ • УНН

 • 188976 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час масованого удару російські окупанти сьогодні випустили крилаті ракети повітряного та морського базування, зенітні керовані ракети до ЗРК С-300, атакувавши енергосистему України. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", - написав Залужний.

Доповнення

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.

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