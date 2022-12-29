Через атаку рф є пошкодження в енергосистемі, складна ситуація на заході та у ще двох регіонах - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж через сьогоднішню масовану атаку ворога, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу. На жаль, є певні пошкодження об'єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах", - повідомив Галущенко у Facebook.
З його слів, відбуватимуться аварійні відключення світла.
Енергетики вже відновлюють енергопостачання, додав він.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.