Из-за атаки рф есть повреждения в энергосистеме, сложная ситуация на западе и в еще двух регионах - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов генерации и электросетей из-за сегодняшней массированной атаки врага, пишет УНН.
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"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу. К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", - сообщил Галущенко в Facebook.
По его словам, будут происходить аварийные отключения света.
Энергетики уже возобновляют энергоснабжение, добавил он.
Дополнение
29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.