Из-за атаки рф есть повреждения в энергосистеме, сложная ситуация на западе и в еще двух регионах - министр

Цитата

"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу. К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", - сообщил Галущенко в Facebook.

По его словам, будут происходить аварийные отключения света.

Энергетики уже возобновляют энергоснабжение, добавил он.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.