Сили оборони збили сьогодні 54 з 69 російських ракет - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає УНН.
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«Сили оборони України збили 54 з 69 ракет, застосованих сьогодні ворогом в ході масованої атаки», - сказав Громов.
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29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.