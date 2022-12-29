Силы обороны сбили сегодня 54 из 69 российских ракет - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает УНН.
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«Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных сегодня врагом в ходе массированной атаки», – сказал Громов.
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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.