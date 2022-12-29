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Во время массированной атаки рашисты выпустили крылатые ракеты с воздуха и моря и ракеты С-300 - Залужный

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время массированного удара российские оккупанты сегодня выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300, атаковав энергосистему Украины. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины. Сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет", - написал Залужный.

Дополнение

россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

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