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Під час хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху: у Рівному оштрафували водія

Під час хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху: у Рівному оштрафували водія

Київ • УНН

 • 28256 перегляди

Водій Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання за загиблими на війні, проігнорувавши вимогу регулювальника. Правоохоронці знайшли порушника та оштрафували його за проїзд на заборонний жест.

У Рівному правоохоронці оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу регулювальника про зупинку руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області, передає УНН.

Учора о 9-й ранку за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух 

- йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що після хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. На водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. Водій пояснив, що поспішав, тому не зупинився.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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