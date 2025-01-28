Під час хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху: у Рівному оштрафували водія

У Рівному правоохоронці оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу регулювальника про зупинку руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області, передає УНН.

Учора о 9-й ранку за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що після хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. На водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. Водій пояснив, що поспішав, тому не зупинився.

Нагадаємо

Перед судом постане чоловік з Полтавщини, який 28 вересня вʼїхав у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей, внаслідок чого один поліцейський загинув та ще двоє людей - правоохоронець та військовий - отримали тілесні ушкодження.