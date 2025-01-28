Во время минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения: в Ровно оштрафовали водителя

В Ровно правоохранители оштрафовали водителя, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал требование регулировщика об остановке движения. Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области, передает УНН.

Вчера в 9 утра по сигналу регулировщика все участники дорожного движения остановились в знак почтения памяти павших на войне. Но водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение