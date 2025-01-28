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Во время минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения: в Ровно оштрафовали водителя

Киев  •  УНН

 • 1571 просмотра

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Водитель Volkswagen Passat не остановился во время минуты молчания по погибшим на войне, проигнорировав требование регулировщика. Правоохранители нашли нарушителя и оштрафовали его за проезд на запрещающий жест.

В Ровно правоохранители оштрафовали водителя, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал требование регулировщика об остановке движения. Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области, передает УНН.

Вчера в 9 утра по сигналу регулировщика все участники дорожного движения остановились в знак почтения памяти павших на войне. Но водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение 

- говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что после минуты молчания правоохранители нашли нарушителя. На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП. Водитель объяснил, что спешил, поэтому не остановился.

Напомним

Перед судом предстанет мужчина из Полтавской области, который 28 сентября въехал в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей, в результате чего один полицейский погиб и еще два человека - правоохранитель и военный - получили телесные повреждения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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