П'ятеро пацієнтів померли в лікарні Гази через відключення електроенергії після ізраїльського військового рейду
Київ • УНН
П'ятеро пацієнтів найбільшої лікарні Гази померли через відключення електроенергії після ізраїльського військового рейду на об'єкт.
У найбільшій лікарні Гази відбулася трагедія, яка призвела до загибелі п'ятеро пацієнтів через зникнення електроенергії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, у п'ятницю п'ятеро пацієнтів лікарні Насера в Газі померли через непередбачене відключення електроенергії.
Ця трагедія сталася під час рейду ізраїльського спецназу, який відбувся в четвер, на тлі тривалої облоги медичного закладу.
Ізраїльські військові повідомили про затримання понад 20 підозрюваних у нападі ХАМАС 7 жовтня, інформуючи також про виявлення зброї під час продовженого рейду в лікарні в Хан-Юнісі.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив рейд.
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