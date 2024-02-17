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П'ятеро пацієнтів померли в лікарні Гази через відключення електроенергії після ізраїльського військового рейду

П'ятеро пацієнтів померли в лікарні Гази через відключення електроенергії після ізраїльського військового рейду

Київ • УНН

 • 34280 перегляди

П'ятеро пацієнтів найбільшої лікарні Гази померли через відключення електроенергії після ізраїльського військового рейду на об'єкт.

У найбільшій лікарні Гази відбулася трагедія, яка призвела до загибелі п'ятеро пацієнтів через зникнення електроенергії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, у п'ятницю п'ятеро пацієнтів лікарні Насера в Газі померли через непередбачене відключення електроенергії.

Ця трагедія сталася під час рейду ізраїльського спецназу, який відбувся в четвер, на тлі тривалої облоги медичного закладу.

Ізраїльські військові повідомили про затримання понад 20 підозрюваних у нападі ХАМАС 7 жовтня, інформуючи також про виявлення зброї під час продовженого рейду в лікарні в Хан-Юнісі.

Додамо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив рейд.

Ізраїльські удари по Рафаху вбили понад 100 осіб, лікарні переповнені пораненими13.02.24, 06:02 • 37177 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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