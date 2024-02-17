Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  181572 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  261592 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  265537 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  221949 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  211944 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  220467 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250853 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.

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Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистических ракет по Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  19166 просмотра
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам

В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников

В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.

Общество •   •  17426 просмотра
В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников

Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.

Война •   •  20469 просмотра
Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины

Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.

Новости Мира •   •  16672 просмотра
Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Ученик из Бучи победил на международном фестивале-конкурсе "Golden Fest"

Юный бучанский музыкант получил лауреата I премии на ХІІІ двухтуровом многожанровом международном фестивале-конкурсе "Golden Fest".

Общество •   •  17143 просмотра
Ученик из Бучи победил на международном фестивале-конкурсе "Golden Fest"

На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.

Общество •   •  21313 просмотра
На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский

Украинские военные отошли из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения превосходящими силами рф и сейчас удерживают определенные рубежи обороны.

Война •   •  19294 просмотра
ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский

В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров

Крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске. Более 100 спасателей и 33 единицы техники работали над тушением пламени.

Новости Мира •   •  17160 просмотра
В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров

Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.

Война •   •  103124 просмотра
Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский