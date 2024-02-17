Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

В крупнейшей больнице Газы произошла трагедия, которая привела к гибели пятеро пациентов из-за исчезновения электроэнергии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По данным министерства здравоохранения ХАМАСа, в пятницу пятеро пациентов больницы Насера в Газе умерли из-за непредвиденного отключения электроэнергии.

Эта трагедия произошла во время рейда израильского спецназа, который состоялся в четверг, на фоне длительной осады медицинского учреждения.

Израильские военные сообщили о задержании более 20 подозреваемых в нападении ХАМАС 7 октября, информируя также об обнаружении оружия во время продленного рейда в больнице в Хан-Юнисе.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил рейд.

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