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Петиція про бронь для надзвичайників набрала 25 тисяч підписів: її має розглянути уряд

Петиція про бронь для надзвичайників набрала 25 тисяч підписів: її має розглянути уряд

Київ • УНН

 • 19260 перегляди

Петиція щодо бронювання від мобілізації для надзвичайників, яку створили 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Петиція щодо бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала 25 тисяч підписів. Тепер її повинен розглянути уряд. Про це пише УНН з посиланням на петицію. 

Деталі 

Авторка петиції стверджує, що наразі бронь із частини працівників цивільного захисту знята. Вона наголосила, що ДСНС здійснює важливу місію в тилу, захищаючи громадян від вогню та інших надзвичайних ситуацій.

Щоб вони (працівники ДСНС - ред.) захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції

- йдеться в петиції.

Петиція, яку створили 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Нагадаємо

В Україні від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб. Найбільше – в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті.

Під тиском ЗМІ міністр економіки терміново скасувала свій наказ про бронь для деяких рекламних агентств, ІТ компаній та доставки їжі16.05.24, 15:18 • 23667 переглядiв

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