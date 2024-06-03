Петиция о бронях для чрезвычайников набрала 25 тысяч подписей: ее должно рассмотреть правительство

Петиция о бронировании от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны и Службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должно рассмотреть правительство. Об этом пишет УНН со ссылкой на петицию.

Детали

Автор петиции утверждает, что сейчас бронь с части работников гражданской защиты снята. Она подчеркнула, что ГСЧС осуществляет важную миссию в тылу, защищая граждан от огня и других чрезвычайных ситуаций.

Чтобы они (работники ГСЧС - ред.) защищали нас здесь, мы должны предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции - говорится в петиции.

Петиция, которую создали 31 мая, по состоянию на утро 3 июня набрала более 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.

Напомним

В Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего-в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте.

Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды