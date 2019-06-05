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Петиція за звільнення Авакова набрала вже понад половину голосів

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Петиція про відсторонення та звільнення з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яка з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України 2 червня, набрала вже понад 19 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для її розгляду, повідомляє УНН.

"Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова", - зазначає автор петиції Роман Василенко.

Станом на 10:08 середи 5 червня її підписало 19640 осіб.

Нагадаємо, на офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію щодо підвищення зарплати працівникам закладів охорони здоров'я.

Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з мамою і бабусею убитого 5-річного Кирила Тлявова висловив сподівання, що суд призначить винним адекватне покарання.

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