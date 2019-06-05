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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 1209 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 108908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136206 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

Киев  •  УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Петиция об отстранении и увольнении с должности Министра внутренних дел Арсена Авакова, которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины 2 июня, набрала уже более 19 000 голосов из 25 000 необходимых для ее рассмотрения, сообщает УНН.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - отмечает автор петиции Роман Василенко.

По состоянию на 10:08 среды 5 июня ее подписало 19 640 человек.

Напомним, на официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию касательно повышения зарплаты работникам учреждений здравоохранения.

Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с мамой и бабушкой убитого 5-летнего Кирилла Тлявова выразил надежду, что суд назначит виновным адекватное наказание.

Украинские Национальные Новости

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