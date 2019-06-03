На сайті Кабміну нова петиція щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам

Офіційний збір підписів розпочався 28 травня 2019 року, та триватиме ще 86 днів. Станом на сьогодні петицію підписали 150 з необхідних 25 000 осіб.



"Зарплата медсестер нараховується відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519). Підрахунок здійснюється залежно від посадового окладу, а також з урахуванням додаткових виплат, розмір яких затверджується адміністрацією кожного медзакладу окремо. Таке рішення головний лікар приймає у межах спроможності закладу, зафіксованої у фонді зарплатні", — йдеться в тексті петиції.



Нагадаємо, що це не перша спроба достукатися до влади, аби питання низької заробітної плати було розглянуто. Схожа петиція понад рік тому була розміщена на офіційному порталі Президента, та на жаль не змогла зібрати достатню кількість підписів.



Раніше повідомлялося про заробітну плату лікарів в медзакладах "первинки" у Києві.