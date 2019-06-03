На сайте Кабмина новая петиция по повышению заработной платы медицинским работникам

Официальный сбор подписей начался 28 мая 2019 года, и продлится еще 86 дней. На сегодня петицию подписали 150 из необходимых 25 000 человек.



"Зарплата медсестер начисляется в соответствии с условиями оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения (приказ Минтруда и Минздрава от 05.10.2005 № 308/519). Подсчет осуществляется в зависимости от должностного оклада, а также с учетом дополнительных выплат, размер которых утверждается администрацией каждого медучреждения отдельно. Такое решение главный врач принимает в пределах способности заведения, зафиксированной в фонде зарплаты ", - говорится в тексте петиции.



Напомним, что это не первая попытка достучаться до власти, чтобы вопросы низкой заработной платы были рассмотрены. Похожая петиция более года назад была размещена на официальном портале Президента, но к сожалению не смогла собрать достаточное количество подписей.



Ранее сообщалось о заработной плате врачей в медучреждениях "первички" в Киеве.