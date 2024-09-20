Перу бореться з масштабними лісовими пожежами по всій країні

У Перу борються з масштабними пожежами, що охопили країну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У четвер уряд Перу з усіх сил намагався впоратися з лісовими пожежами, які вийшли з-під контролю по всій країні, завдавши серйозних збитків.

Пожежі знищили значні площі сільськогосподарських угідь, пошкодили археологічні пам'ятки та спричинили оголошення надзвичайного стану в кількох регіонах.

Пожежні підрозділи зіткнулися з серйозними труднощами у стримуванні вогню.

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