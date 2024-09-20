Перу борется с масштабными лесными пожарами по всей стране

В Перу борются с масштабными пожарами, охватившими страну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг правительство Перу изо всех сил пыталось справиться с лесными пожарами, которые вышли из-под контроля по всей стране, нанеся серьезный ущерб.

Пожары уничтожили значительные площади сельскохозяйственных угодий, повредили археологические памятники и вызвали объявление чрезвычайного положения в нескольких регионах.

Пожарные подразделения столкнулись с серьезными трудностями в сдерживании огня.

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