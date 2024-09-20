Перу борется с масштабными лесными пожарами по всей стране
Киев • УНН
В Перу бушуют неконтролируемые лесные пожары, наносящие серьезный ущерб. Огонь уничтожает сельхозугодья, повреждает археологические памятники, а в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.
В Перу борются с масштабными пожарами, охватившими страну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В четверг правительство Перу изо всех сил пыталось справиться с лесными пожарами, которые вышли из-под контроля по всей стране, нанеся серьезный ущерб.
Пожары уничтожили значительные площади сельскохозяйственных угодий, повредили археологические памятники и вызвали объявление чрезвычайного положения в нескольких регионах.
Пожарные подразделения столкнулись с серьезными трудностями в сдерживании огня.
У Перу запрацював аудіогід українською мовою8 сентября 2024, 12:10 • 19595 просмотров