В Перу начал работу аудиогид на украинском языке
Киев • УНН
Музей LUM в Перу, посвященный событиям 1980-2000 годов, запустил аудиогид на украинском языке. Это 87-й украинский аудиогид в мире в рамках проекта Елены Зеленской по украинизации ведущих музеев.
В Музее LUM, который является «местом памяти, толерантности и социальной интеграции», появился аудиогид на украинском языке. Это первый аудиогид в испаноязычной Америке.
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Елены Зеленской.
Детали
В Музее LUM, в Перу, появился аудиогид на украинском языке.
Музей LUM - это место памяти, толерантности и социальной интеграции. Заведение посвящено страшным годам в истории страны - гражданскому конфликту 1980-2000 годов между повстанческими коммунистическими движениями, которые были признаны террористическими в Перу и ряде других стран, а также правительственными силами.
Большинство погибших в этом конфликте были представителями коренных народов, - он стал самым кровавым за всю историю страны и третьим по продолжительности в Латинской Америке.
Отмечается, что идея музея в следующем:
История может быть тяжелой и травматичной, но память и размышления о последствиях насилия, о его жертвах и виновниках важны и обязательны для лучшего будущего.
Теперь эта память звучит и на украинском: в пространстве заработал аудиогид в рамках нашего проекта украинизации ведущих музеев мира. Таких гидов уже 87 в 47 странах. ...
После украинской победы нашей стране, несомненно, тоже будут нужны музеи - много музеев, которые сохранят и отрефлексируют то, что мы пережили и переживаем, борясь с агрессией. Задействуют всю память, опыт, информацию, чтобы российское нашествие никогда не повторилось.
Напомним,
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