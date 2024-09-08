В Перу начал работу аудиогид на украинском языке

В Музее LUM, который является «местом памяти, толерантности и социальной интеграции», появился аудиогид на украинском языке. Это первый аудиогид в испаноязычной Америке.

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Елены Зеленской.

Детали

В Музее LUM, в Перу, появился аудиогид на украинском языке.

Музей LUM - это место памяти, толерантности и социальной интеграции. Заведение посвящено страшным годам в истории страны - гражданскому конфликту 1980-2000 годов между повстанческими коммунистическими движениями, которые были признаны террористическими в Перу и ряде других стран, а также правительственными силами.

Большинство погибших в этом конфликте были представителями коренных народов, - он стал самым кровавым за всю историю страны и третьим по продолжительности в Латинской Америке.

Отмечается, что идея музея в следующем:

История может быть тяжелой и травматичной, но память и размышления о последствиях насилия, о его жертвах и виновниках важны и обязательны для лучшего будущего. - указывается в сообщении.

Теперь эта память звучит и на украинском: в пространстве заработал аудиогид в рамках нашего проекта украинизации ведущих музеев мира. Таких гидов уже 87 в 47 странах. ...

После украинской победы нашей стране, несомненно, тоже будут нужны музеи - много музеев, которые сохранят и отрефлексируют то, что мы пережили и переживаем, борясь с агрессией. Задействуют всю память, опыт, информацию, чтобы российское нашествие никогда не повторилось. - говорится в сообщении.

Напомним,

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