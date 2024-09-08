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У Перу запрацював аудіогід українською мовою

У Перу запрацював аудіогід українською мовою

Київ • УНН

 • 20222 перегляди

Музей LUM у Перу, присвячений подіям 1980-2000 років, запустив аудіогід українською мовою. Це 87-й український аудіогід у світі в рамках проєкту Олени Зеленської з українізації провідних музеїв.

У Музеї LUM, що є "місцем пам’яті, толерантності та соціальної інтеграції", з'явився аудіогід українською мовою. Це перший аудіогід в іспаномовній Америці.

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Олени Зеленської.

Деталі

В Музеї LUM, у Перу, з’явився аудіогід українською мовою.

Музей LUM – це місце пам’яті, толерантності та соціальної інтеграції. Заклад присвячений страшним рокам в історії країни – громадянському конфлікту 1980–2000 років між повстанськими комуністичними рухами, які були визнані терористичними в Перу та низці інших країн, а також урядовими силами.

Більшість загиблих у цьому конфлікті були представниками корінних народів, - він став найкривавішим за всю історію країни та третім за тривалістю в Латинській Америці.

Зазначається, що ідея музею в наступному:

Історія може бути тяжкою та травматичною, але пам’ять і роздуми про наслідки насильства, про його жертв та винуватців важливі й обов’язкові для кращого майбутнього.

- вказується у дописі. 
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Тепер ця пам’ять звучить і українською: у просторі запрацював аудіогід у межах нашого проєкту українізації провідних музеїв світу. Таких гідів уже 87 у 47 країнах. …
Після української перемоги нашій країні, поза сумнівом, теж будуть потрібні музеї – багато музеїв, які збережуть і відрефлексують те, що ми пережили й переживаємо, борючись із агресією. Залучать усю пам’ять, досвід, інформацію, щоб російська навала ніколи не повторилася.

- ідеться у дописі. 
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