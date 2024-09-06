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Допомога переселенцям і безкоштовне харчування школярів: Зеленська поговорила із виконавчою директоркою продпрограми ООН

Київ • УНН

 • 13642 перегляди

Перша леді України провела відеорозмову з Сінді Маккейн, виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН. Обговорено допомогу для 14,6 млн українців та розширення програми харчування для 160 тис. школярів.

Перша леді України Олена Зеленська провела відеорозмову з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн, передає УНН із посиланням на ОП.

Дружина Президента подякувала за допомогу Україні з боку організації, а також за особисту підтримку Сінді Маккейн, яка, за словами першої леді, є такою ж послідовною, як і з боку її покійного чоловіка, сенатора Джона Маккейна.

"Це важливо, адже в Україні 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги. Також важливо, що їжа, яку ви розподіляєте серед внутрішньо переміщених українців, вироблена саме в Україні. Тобто ви не лише допомагаєте тим, хто потребує цього найбільше, – ваша організація ще й підтримує українських виробників", – наголосила Олена Зеленська.

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Вона також відзначила допомогу, спрямовану на забезпечення школярів їжею. Упродовж минулого навчального року Всесвітня продовольча програма ООН забезпечила харчуванням 90 тисяч учнів із 13 областей нашої країни. Цьогоріч програма ВПП розширюватиметься. У цьому навчальному році планують компенсувати вартість шкільних обідів для 160 тисяч учнів початкових класів. Крім того, уряд запровадив єдиний механізм централізованого залучення допомоги на харчування у школах.

"Це неоціненна підтримка громад та українських родин, чиї бюджети стали обмеженими через війну. Для нас важливо забезпечити рівні можливості в отриманні збалансованої їжі як у великих містах, так і в найменших селах", – резюмувала перша леді.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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