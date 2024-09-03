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Ефективне реагування: Україна та ООН продовжать боротьбу з викраденням дітей

Ефективне реагування: Україна та ООН продовжать боротьбу з викраденням дітей

Київ • УНН

 • 21956 перегляди

Підписано угоду про продовження співпраці за планом "Діти та збройні конфлікти" між Україною та ООН. План передбачає системну боротьбу з примусовим переселенням, викраденням та використанням дітей у військових діях.

Підписано угоду про продовження співпраці за планом "Діти та збройні конфлікти" між урядом України та Національною робочою групою ООН. Передбачається взаємодія для забезпечення реагування на інциденти примусового викрадення дітей, їх використанням у військових діях.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Деталі

Український уряд та ООН підписали угоду про продовження співпраці у межах Спільного превентивного плану "Діти та збройні конфлікти".

Спільний превентивний план ініціювали торік з метою системної боротьби з примусовим переселенням, викраденням та використанням дітей у військових діях. Він передбачає тісну взаємодію з міжнародними партнерами та організаціями для забезпечення ефективного моніторингу й реагування на такі інциденти.

У підписанні взяли участь:

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук;

Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале;

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Кожен крок у межах плану, розробленого спільно з Організацією Об’єднаних Націй, є життєво важливим для захисту наших дітей. Ми не маємо права зупинятися, доки кожна дитина не буде в безпеці

– зазначила Дарʼя Герасимчук.

Нагадаємо

Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів провели зустріч з ветеранами російсько-української війни у Запоріжжі. Обговорили виробництво дронів, обмін полонених, розмінування та відновлення енергетичних об'єктів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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