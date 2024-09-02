Зеленський і прем'єр Нідерландів зустрілися з ветеранами у Запоріжжі. Говорили про дрони та обмін полонених

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни: воїнами Збройних Сил, Територіальної оборони, Національної гвардії. Вони воювали на різних напрямках і захищали Україну і з 2014-го, і з 2022 року, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

"Я хотів би вам подякувати за все, що ви зробили для України. І за те, що не забуваєте тих, хто віддав своє життя через ворога. Дуже важливо їх усіх пам’ятати. Поки пам’ятаємо – вони живі, і вони точно назавжди в нашій історії. Але цього замало, якщо немає перемоги. Бо вся ця пам’ять просто піде. Дуже важливо, щоб ми до кінця відстояли і цю пам’ять, і свою землю", – сказав Глава держави.

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив підтримку захисникам України.

"Ми пишаємося тим, що ви зробили, вашою хоробрістю. Сподіваюся, що ви й надалі зберігатимете такий дух. Я бажаю Україні свободи, і це є запорукою свободи Європи", – зазначив Дік Схооф.

Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Під час зустрічі обговорили, зокрема, виробництво дронів і забезпечення запчастинами до них, обмін полонених і можливість допомоги з боку Нідерландів, розмінування територій і надання якісного обладнання, а також відновлення енергетичних об’єктів.