Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 59347 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 120561 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 160400 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 128673 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 119645 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 118651 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 150222 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75984 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84446 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 185665 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
96 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 52366 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 42208 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 40364 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 40019 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 37086 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 160407 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 150226 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 185667 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 521644 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 600122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 9643 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 36557 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35928 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38031 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60634 перегляди
Актуальне
Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Київ • УНН

 • 17002 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Кошти спрямують на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також на гуманітарну допомогу.

Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на 200 млн євро, для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури. Про це написав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на своїй сторінці в мережі Х, передає УНН.

Деталі

Схооф зазначив, що під час спільного з президентом України візиту до Запоріжжя він наголосив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

У Запоріжжі прем’єр Нідерландів відвідав підземну школу та  був присутній на урочистій лінійці з нагоди початку навчального року у Запоріжжі.

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги

- наголосив він.

Схооф додав, що припинення нападів росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.

Мій перший візит до України в якості прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну і надалі

- додав він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя наголосив, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними.

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів посилення ППО та F-16 02.09.24, 17:29 • 22002 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56