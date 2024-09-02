Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Кошти спрямують на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також на гуманітарну допомогу.
Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на 200 млн євро, для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури. Про це написав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на своїй сторінці в мережі Х, передає УНН.
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Схооф зазначив, що під час спільного з президентом України візиту до Запоріжжя він наголосив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.
У Запоріжжі прем’єр Нідерландів відвідав підземну школу та був присутній на урочистій лінійці з нагоди початку навчального року у Запоріжжі.
Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги
Схооф додав, що припинення нападів росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.
Мій перший візит до України в якості прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну і надалі
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя наголосив, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними.
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