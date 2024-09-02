Прем’єр міністр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на 200 млн євро, для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури. Про це написав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на своїй сторінці в мережі Х, передає УНН.

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Схооф зазначив, що під час спільного з президентом України візиту до Запоріжжя він наголосив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

У Запоріжжі прем’єр Нідерландів відвідав підземну школу та був присутній на урочистій лінійці з нагоди початку навчального року у Запоріжжі.

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги - наголосив він.

Схооф додав, що припинення нападів росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.

Мій перший візит до України в якості прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну і надалі - додав він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя наголосив, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними.

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